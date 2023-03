Penis-Skandal in Bar: ManCity-Star Kyle Walker zieht blank

Was hat Kyle Walker (32) sich denn dabei gedacht? Der rechte Außenverteidiger steht seit 2017 bei Manchester City unter Vertrag. Sein Können unterstrich der Kicker auch zuletzt beim souveränen 2:0-Sieg über Newcastle United am Samstag (4. März). Kyle stand bis zum Schlusspfiff auf dem Feld. Doch nur wenige Stunden später sorgte er für einen skandalösen Zwischenfall: Kyle hat komplett blankgezogen.

Wie The Sun berichtet, war der 32-Jährige gegen 17:20 Uhr am Sonntagabend in einer Bar in Manchester. Eine dort vorhandene Überwachungskamera zeichnete verstörende Bilder auf: Stark alkoholisiert soll der Nationalspieler mehrfach seine Hose heruntergezogen und vier Frauen seinen Penis gezeigt haben. Zudem fasste er wohl einer der Frauen zuvor an den Busen. Besonders pikant: Keine der anwesenden Damen war seine Ehefrau Annie Kilner.

Dem Kicker könnten nun rechtliche Konsequenzen drohen. Allein für das Entblößen seines Geschlechtsteils könnte Kyle verklagt werden. Dazu kommt: Es ist nicht sein erster öffentlicher Fehltritt. Im April 2020 hatte der Sportler trotz strenger Kontaktverbote zwei Prostituierte zu sich nach Hause bestellt. Eine der Damen machte den Vorfall anschließend öffentlich.

