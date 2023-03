Sex mit "Borat": So erlebte Isla Fisher ihren Mann im Bett

Dieses Alter Ego nahm Isla Fisher (47) mit ins Bett! Die Schauspielerin ist seit 2010 mit ihrem Kollegen Sacha Baron Cohen (51) verheiratet. Kennengelernt hat sich das Traumpaar neun Jahre zuvor. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder und sind für ihre harmonische Ehe bekannt. Der Gatte der Australierin wurde mit seiner Rolle als Borat weltberühmt. Isla verriet, dass sie den kasachischen Journalisten auch intim kennenlernen durfte...

"Ist dein Mann Sacha schon einmal im Bett in eine seiner Rollen geschlüpft? Und wenn ja, welche?", wurde die rothaarige Schönheit von Ewan McGregor (51) in der "The Late Late Show" gefragt. Daraufhin musste die dreifache Mutter lachen und gab zu: "Einmal hatte er einen Oberlippenbart und war Borat." Sie betonte aber auch, dass ihr Liebster nur die optischen Attribute des Charakters übernahm. "Er hat niemals Borats 'Woo woo wee woo' nachgemacht", scherzte sie weiter. Dass Isla ihren Liebsten in dieser Rolle heiß findet, hatte sie schon vor Jahren verraten...

Bei "Busy Tonight" auf E! Entertainment TV vor vier Jahren hatte die 47-Jährige die Gelegenheit gehabt, anhand zahlreicher Rollen-Fotos von Sacha ihre Meinung zu bekunden – und sie hatte damals freimütig zugegeben, dass sie die meisten richtig heißmachen würden. "Ich liebe Borat", hatte sie erklärt und hinzugefügt: "Ich finde den Zwirbel-Schnurrbart richtig süß."

Getty Images Sacha Baron Cohen als Borat im November 2006

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen im Oktober 2017

Getty Images Sacha Baron Cohen als Borat bei den MTV Europe Music Awards 2005

