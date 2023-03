Bei diesem neuen Sex-Format von RTL wird es besonders heiß!

Erotik-Reality auf dem nächsten Level! Neben Temptation Island oder Too Hot To Handle: Germany gibt es schon einige Reality-Formate, bei denen Dating und Sex eine große Rolle spielen. Im Laufe der Zeit sind die Hemmungen in deutschen Reality-Sendungen immer weiter gefallen und genau das wird von der Fangemeinde gefeiert. Aus diesem Grund soll nun ein neues Projekt über die Bildschirme flimmern und den Wohnzimmern der Fans gehörig einheizen: Bei "Stranger Sins" geht es darum, seine erotischste Fantasie Realität werden zu lassen!

Wie RTL Bild bestätigte, sei die erste Staffel des Formats bereits abgedreht und soll voraussichtlich im April erscheinen. In der Erotik-Reality nehmen acht Paare in Mexiko an einem Experiment teil. Die Kandidaten können vor laufender Kamera ihre eigenen Sex-Fantasien wie zum Beispiel Fesselspiele oder den Wunsch nach einem Dreier ausleben. Eine Beziehungsexpertin werde den "Stranger Sins"-Teilnehmern helfen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Emotionen zu kontrollieren. Die ausgewählten Partner verbringen demnach zwei bis drei Tage in einem sinnlichen Anwesen und berichten im Anschluss daran von ihren Erfahrungen.

Tagsüber sollen die Singles die Möglichkeit haben, sich am Pool oder an der Bar kennenzulernen. Zusätzlich gebe es abends erotische Motto-Partys, bei denen sie potenzielle Sex-Partner auswählen können. Bei "Stranger Sins" sollen die Reality-TV-Teilnehmer herausfinden, ob sich ihre Fantasien in der Realität so gut angefühlt haben wie erhofft. Mehr Informationen zu der Sendung sind noch nicht bekannt.

