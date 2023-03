Große Hilfe: Monica Ivancan setzt in der Menopause auf Sex

Monica Ivancan (45) plaudert aus dem Nähkästchen. Seit über zehn Jahren ist das Model nun schon mit ihrem Mann Christian Meier zusammen. Nach der Trennung von Oliver Pocher (45) im Jahr 2009 hat sie mit ihm endlich den Richtigen an ihrer Seite, zwei gemeinsame Kinder machen das Liebesglück perfekt. Auch nach so langer Zeit sind die beiden noch total verschossen ineinander, wie sie im Netz immer wieder beweist. Und auch im Bett scheint es noch heiß herzugehen!

Sex hat für Monica nämlich auch einen praktischen Nutzen! Mit RTL sprach sie über die Prä-Menopause: Die tritt einige Jahre vor den richtigen Wechseljahren ein – bringt aber auch schon Symptome wie Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen mit sich. Dagegen hat die Ex-Bachelorette aber einige hilfreiche Tipps auf Lager! "Regelmäßig ernähren, keine Diäten machen, nicht hungern. Vielleicht auch ein gutes Sexleben, denn Orgasmen helfen auch, die Hormone in Balance zu halten", erklärte sie.

Doch nicht alle Promi-Damen wollten so offen über die Menopause reden wie Monica oder sich auch nur damit beschäftigen. "Es zeigt einfach auch die Vergänglichkeit! Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, dass ich nicht mehr fruchtbar bin. […] Das hat so was mit Verfall zu tun", klagte beispielsweise Nina Moghaddam (42).

Instagram / monica_meier_ivancan Monica Ivancan und ihr Mann, September 2022

Robert Schmiegelt / Future Image Monica Ivancan im August 2022

Getty Images Nina Moghaddam im Juni 2022

