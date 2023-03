Kyle Walkers Penis-Skandal: Andere Spielerfrau schießt jetzt

Jetzt mischt sich eine andere Spielerfrau ein. Kyle Walker (32) ist ein erfolgreicher Fußballstar. Doch nun sorgte der Verteidiger von Manchester City für einen Skandal: Stark alkoholisiert soll er in einer Bar mehrfach seine Hose heruntergezogen und vier Frauen seinen Penis gezeigt haben. Zudem fasste er wohl einer der Frauen zuvor an den Busen – und keine der Damen war seine Partnerin Annie. Jetzt schießt auch noch eine andere Spielerfrau gegen sie.

An dem Tag, an dem Kyle für den Skandal sorgte, postete Rebekah Vardy (41), Ehefrau von Stürmerstar Jamie Vardy (36), auf Instagram: "Das Geschenk, das immer weiter gereicht wird." Allerdings bestritt sie später vehement, dass dieser Beitrag etwas mit Kyle oder Annie zu tun hatte. Ihre Spielerfrau-Kumpanin schien das allerdings anders aufzufassen. In The Sun erklärten Bekannte von Annie daraufhin: "Sie hat Becky noch nie gemocht, aber jetzt verachtet sie sie und es ist ihr egal, wer das weiß."

Rebekah verteidigte sich daraufhin und schoss gegen Annie: "Die Kunst des Ablenkens in Perfektion. Unsere Annie ist großartig darin, das Opfer zu spielen. Ich denke, sie sollte sich darauf konzentrieren, was in ihrem eigenen Leben vor sich geht, anstatt zu versuchen, mich anzugreifen, indem sie mich in ihr Drama hineinzieht."

Instagram / beckyvardy Rebekah Vardy, Spielerfrau

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

