Kyle Walkers Penis-Skandal entfacht Zoff unter Spielerfrauen

Rebekah Vardy (41) und Annie Kilner liefern sich eine Schlammschlacht. Der Ehemann von letzterer ist der Manchester-City-Spieler Kyle Walker (32). Dieser hatte mit einem Skandal auf sich aufmerksam gemacht: Stark alkoholisiert soll der Nationalspieler mehrfach seine Hose heruntergezogen und vier Frauen seinen Penis gezeigt haben. Danach schoss Jamie Vardys (36) Frau Rebekah wohl im Netz gegen den Fußballer und seine Frau Annie. Nun geht das Drama in die nächste Runde.

Rebekah stritt ab, dass sie gegen Kyles Frau geschossen hatte. Eine Quelle behauptete jetzt gegenüber The Sun, dass die Britin sich nach den Behauptungen privat bei ihrer Spielerfrau-Kollegin gemeldet habe. "Becky hat Annie am Donnerstagabend eine wütende Nachricht geschickt und ihr gesagt, dass sie ein "trauriges und miserables Leben" hat", meinte der Informant. Sie habe es satt, in Annies Drama hineingezogen zu werden und will nichts damit zu tun haben.

Doch wie war es eigentlich zu dem Streit der Spielerfrauen gekommen? Der Fußballer hatte sich vor anderen Damen als seiner Ehefrau entblößt und diesen an den Busen gefasst. Kurz darauf schrieb Rebekah im Netz: "Das Geschenk, das immer weiter gereicht wird." Da die 41-Jährige und Kyles Frau sich sowieso nicht leiden können, hatte Letztere es so aufgefasst, dass mit dem Geschenk ihr Mann gemeint sein musste.

Instagram / beckyvardy Rebekah Vardy, Spielerfrau

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

Getty Images Kyle Walker bei der WM 2022

