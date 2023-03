Echt und sexy: Ashley Graham posiert splitternackt im Netz

Ashley Graham (35) lässt mal wieder tief blicken. Das Model ist bekannt dafür, sich auf seinen Social-Media-Profilen ehrlich und nahbar zu zeigen. Als Mutter von drei Kindern dokumentierte sie nicht nur ihre Schwangerschaft unverfälscht, sondern zeigte sich auch danach regelmäßig in Situationen aus dem echten Leben. So präsentierte sie aber auch ihren Körper immer wieder unverhüllt. Ashley zieht auch jetzt mal wieder blank und posiert mit sexy Blick im Netz.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Ashley eine Reihe von Bildern, die ihre Tage vor und während er Oscar-Verleihung dokumentieren. Dabei zeigt sie sich auch wie sonst besonders nahbar und postet unter anderem Bilder ihrer Fußpflege. Als Startbild wählt sie aber eines, dass sie ganz natürlich und splitterfasernackt zeigt. Mit heißem Blick und geflochtenen Zöpfen präsentiert sie ihren Fans eine neue Handtasche. Die Hände hält sie dabei vor ihre Brust, um die intimen Zonen zu verbergen.

Bei der Oscar-Verleihung durfte Ashley eine ganz besondere Rolle übernehmen: Sie führte auf dem roten Teppich Interviews mit den großen Hollywoodstars. Dabei kam es aber zu einer unangenehmen Situation mit Hugh Grant (62). Die 35-Jährige fragte den Briten nach seiner Mini-Rolle in "Glass Onion – A Knives Out Mystery", worauf er fast schon genervt antwortete und am Ende sogar die Augen verdrehte.

Getty Images Ashley Graham bei der Oscarverleihung 2023

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, August 2022

Getty Images Hugh Grant, Juli 2022

