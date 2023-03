"Die Wollnys"-Drama: Lavinia findet Pornohefte bei ihrem Tim

Lavinia Wollny (23) ist nicht erfreut! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verlobter Tim Katzenbauer wurden erst im Februar 2022 Eltern ihrer ersten Tochter Haylie Emilia. Die bekommt aber schon bald ein kleines Geschwisterchen: Die Brünette ist schon wieder schwanger. Auch wenn die zweite Schwangerschaft nicht ganz so früh geplant war, freuen sich die zwei riesig auf das Baby. Nun entdeckte Lavinia aber eine Seite an ihrem Tim, die ihr gar nicht gefällt...

In der neuen Folge Die Wollnys wurden Lavinia und Tim bei ihrem Umzug begleitet. Beim Ausräumen der Kisten machte Silvia Wollnys (58) Tochter aber eine unschöne Entdeckung: In einer Kiste, auf der "Tim privat" stand, fand die 23-Jährige unzählige Pornohefte. Prompt konfrontierte sie ihren Schatz mit den Schmuddelblättern: "Warum finde ich hier so was? [...] Lustig finde ich das hier nicht!" Wutentbrannt machte sie dann einen Abgang.

Tim verstand das Problem wohl nicht wirklich. "Ich glaube, fast jeder von uns Männern hat mal so eine Sammlung gehabt. [...] Für mich ist das normal", rechtfertigte sich der Beau. Er habe den Karton gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt. Glücklicherweise konnte das Paar den Konflikt im Anschluss aus der Welt schaffen.

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

Anzeige

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny, "Die Wollnys"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de