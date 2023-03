Total sexy: "Élite"-Star Carla Diaz heizt den Followern ein!

Diese Bilder sind superheiß! Carla Diaz (24) ist eine spanische Schauspielerin. Bereits im Kindesalter schauspielerte sie in unterschiedlichen Serien. International bekannt wurde die Schönheit 2021 durch ihre Rolle der Ariadna "Ari" Blanco Commerford in der Netflix-Serie "Élite". Im Netz gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt teilte Carla Schnappschüsse aus dem Urlaub und die bringen so manchen Fan zum Schwitzen!

In ihrer Instagram-Story lief die 24-Jährige bei Sonnenuntergang durchs Meer. Dabei präsentierte Carla ihre Topfigur, denn außer ihren Schuhen trug die Schauspielerin nur eine knappe schwarze Bikinihose. Ein echter Hingucker, der sicherlich so manchem Fan den Kopf verdreht. In einem weiteren Video lag die Brünette in einer Hängematte und sonnte sich in einem gemusterten braunen Bikini.

Erst vor ein paar Tagen teilte die Schauspielerin Einblicke aus ihrem Urlaub in Mexiko. Sie postete sowohl ein Video des Sonnenunterganges als auch ein Bikini-Selfie. Ihre Follower waren begeistert von den Aufnahmen. "Du bist im Paradies", kommentierte ein Fan. Die vielen Herz-Emojis zeigen: Die Follower sind total glücklich!

Instagram / imcarladiaz Carla Diaz im Bikini

Instagram / imcarladiaz Carla Diaz im März 2023

Getty Images Carla Diaz auf einem Film Festival

Wie gefallen euch die Bilder von Carla?



