Darum war Niko Glumac für seine Gloria nicht männlich genug

Gloria Glumac spricht Klartext! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Nikola hatten ihre Liebe bei Temptation Island auf die Probe gestellt. Obwohl die Beziehung der Show standhielt, trennten die beiden sich vergangenes Jahr letztendlich doch. Momentan ist das Ex-Paar bei Prominent getrennt zu sehen. In der aktuellen Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der Gloria ihrem Verflossenen vorwarf, nicht männlich genug zu sein. Promiflash erklärte sie, was sie mit dieser Aussage meinte.

Im Gespräch mit Promiflash betonte die 30-Jährige, dass sie mit der Aussage keinesfalls auf das Äußere ihres Ex' angespielt hatte. "Mit nicht männlich genug meine ich, dass er nicht selbstständig genug ist", erläuterte Gloria. Sie stellte außerdem fest: "Ich hatte in der Beziehung die Mutterrolle und diese wollte ich nie haben. Ich wollte immer die Frau sein, mich zurücklegen und Niko die 'Führung' überlassen und einen Mann haben, der selbstständig seine Dinge im Leben organisieren kann."

Trotzdem hätten die Noch-Eheleute beide noch etwas Hoffnung gehabt. "Ich hatte immer die Hoffnung, dass er den Arsch hochbekommt und sein Leben geregelt bekommt, so wie er es mir vor der Hochzeit versprochen hatte", gab die Pferdenärrin zu. Auch Niko, der sich in der Beziehung zwar unterdrückt gefühlt hatte, sehnte sich nach einem Sinneswandel: "Dass sie sich ändern würde, glaubte ich nicht. Eine Person kann man nicht einfach so ändern. Aber trotzdem hat man immer eine ganz kleine Hoffnung."

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

