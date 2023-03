Sex-Tape-Schock: Georgia Harrison erlitt eine schwere Sepsis

Dieser Clip zerstörte ihr Leben! Georgia Harrison wurde durch ihre Teilnahme an der britischen Kuppelshow "Love Island" bekannt. Bei den Dreharbeiten der Reality-Wettbewerbsshow "The Challange" verliebte sich die Blondine in die TV-Persönlichkeit Stephen Bear (33). Nach einer langen On-off-Beziehung dann der Schock: Stephen veröffentlichte ein Video der beiden beim Geschlechtsverkehr, angeblich ohne Georgias Wissen. Jetzt erzählte Georgia offen, wie sehr sie körperlich unter dem Sex-Tape litt.

Mirror fasst die Infos zusammen. Nach der Verurteilung ihres Ex-Freundes Stephen für die Veröffentlichung des Videos berichtet Georgia jetzt von den Auswirkungen seiner Tat. Sie habe kurz nach der Erscheinung des Tapes einen septischen Schock erlitten. "Die körperlichen Auswirkungen auf mich waren entsetzlich", erzählte der Realitystar. "Ich war sogar im Krankenhaus, aufgrund des Stresses", gab sie zu. Dort habe man ihr gesagt, dass ihre Nieren, ihr Becken und mehrere Organe infiziert seien und sie einen septischen Schock erleide.

Laut Georgia habe sich Stephen nie für sein Fehlverhalten bei ihr entschuldigt. "Es ist eine Sache, es zu leugnen, aber absolut keine Reue zu zeigen, macht keinen Sinn", erklärte sie. Vor Gericht gab die Blondine ein Statement ab. "Er hat mich auf so viele Arten verletzt, beschämt, unbedeutend und unsicher zurückgelassen", offenbarte sie. Für sein Verhalten wurde Stephen zu 21 Monaten hinter Gittern verurteilt.

Anzeige

Getty Images Stephen Bear und seine Freundin Jessica im März 2023

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, UK-"Love Island"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de