Mimi Gwozdz lässt sich Hyaluron in Lippen und Nase spritzen!

Michelle Gwozdz (29) sagt Tschüss zur Natürlichkeit! Im Jahr 2021 suchte die Influencerin bei Der Bachelor nach der großen Liebe. Tatsächlich staubte sie Niko Grieserts (32) letzte Rose ab – wurde nach dem Finale aber wieder abserviert. Bei Bachelor in Paradise fand Mimi nun in Yannick Syperek ihre große Liebe. Die Reality-TV-Teilnehmerin glänzte bisher eigentlich mit ihrem natürlichen Aussehen – doch jetzt lässt sich Mimi die Lippen und die Nase mit Hyaluron korrigieren!

In einem TikTok auf dem Kanal der Klinik sieht man wie dem Bachelor-Girl die Lippen und die Nase aufgespritzt werden. Unter dem Video steht: "Bachelor Nasenkorrektur." Allerdings fühlt sich Mimi nicht so ganz wohl mit der Sache. "Ich habe Angst", jammert sie und umklammert ein pinkes Oktopusstofftier. Als das Hyaluron injiziert wird, zuckt Mimi zusammen und Tränen treten in ihre Augen. Das Endergebnis scheint Mimi aber zu gefallen: "Ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert." Begeistert betrachtet sie ihre neue Nase im Spiegel und reagiert verwundert: "Du hast doch etwas reingespritzt, wie kann das sein, dass es schmaler ist?"

In den Kommentaren spalten sich die Meinungen der Fans. Einige zeigen sich überaus interessiert an der Behandlung und wollen mehr Infos dazu, während andere finden, Mimi habe den Schönheitseingriff gar nicht nötig. Viele Zuschauer stören sich auch an Mimis Äußerung: "Du Arschloch". Ein Kommentar lautet: "Auch, wenn es nicht ernst gemeint ist, ist es total unpassend!" Der Arzt meinte nämlich, dass der Name "Mimi" zu ihrer Angst passe.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/mimi.gwo/?next=%2F Michelle Gwozdz, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz im August 2021

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Yannick Syperek und Mimi Gwozdz

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Mimi Hyaluron spritzen lässt? Sieht doch gut aus! Das muss absolut nicht sein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de