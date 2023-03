Er ist der Mann, den Palina Rojinski nun doch nicht heiratet

Waren sie doch zu verschieden? Palina Rojinski (37) plauderte im Januar letzten Jahres aus, dass sie verlobt sei. Die Fangemeinde freute sich über diese private Information, da die TV-Bekanntheit sonst eher weniger über ihr Privatleben spricht. Ganz überraschend verkündete sie dann am Freitag das Liebes-Aus. Wer der Mann an ihrer Seite war, verriet die Moderatorin allerdings nicht. Medienberichten zufolge soll Palinas Ex ein russischer Unternehmer und Multimillionär aus Berlin sein!

Wie Bild berichtet, heißt der Geschäftsmann Ilya Morocha und stammt genau wie die TV-Beauty aus Russland. Angeblich soll der Multimillionär zudem mit dem russischen Präsident Wladimir Putin (70) sympathisieren. Anscheinend konnte Palina in der gemeinsamen Zeit dennoch viel mit ihrem Schatz lachen, denn in einem früheren Interview eröffnete sie: "Humor war mir schon immer wichtig und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen!".

Nun folgt Astrologie-Buch-Autorin Palina wieder ihren eigenen Sternen und blickt nach vorne. "Die Liebe ist stärker als das Sternzeichen. Man muss seinem Herzen folgen", stellte die Schauspielerin vor ein paar Monaten klar. Doch nun scheint auch ihr Herz nicht mehr mit Ilya kompatibel zu sein.

Anzeige

AEDT / ActionPress Palina Rojinski, Februar 2023

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany Palina Rojinski, Moderatorin

Anzeige

Instagram / palinski Palina Rojinski bei "Gipfel der Quizgiganten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de