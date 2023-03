Sex-Dates im Fitnessstudio? Bill Kaulitz hat sich angemeldet

Bill Kaulitz (33) lässt nichts anbrennen! Der Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz steht seit seiner Jugend im Rampenlicht. Dieser Tage sieht man den Musiker vor allem an der Seite seines Zwillingsbruders Tom (33) und dessen Frau Heidi Klum (49). Selbst hat der gebürtige Leipziger seine große Liebe noch nicht gefunden. Nun weitet der Single seine Flirt-Zone aus: Bill nutzt jetzt sogar sein Fitnessstudio als Dating-Plattform!

In seinem Podcast "Kaulitz Hills" verriet der 33-Jährige, dass ihn sein Freund Ricardo Simonetti auf die Idee einer Mitgliedschaft im Fitnesscenter gebracht habe, denn: Vor allem Singles kämen dort auf ihre Kosten. "Da gabs schon viel zu gucken. Das könnte gefährlich werden. Das könnte mein neuer Spot sein", erzählte Bill seinem Bruder ganz ungeniert im Gespräch. Von Trainingsplänen oder Coaching wolle der Popstar nicht viel wissen. Auch ein Fitnessziel habe er nicht – "außer vielleicht Sex zu haben". Zu schnellem Sex äußerte sich der Sänger vor zwei Jahren noch etwas anders...

"Meine letzten Dates waren alle nicht so geil", hatte Bill in seinem Podcast im September 2021 gestanden. "Gerade, wenn es Männer sind, geht es immer direkt sofort ums Vögeln. Es ist oft leider so." Sein Zwillingsbruder hatte erwidert: "Wenn du was Ernstes willst, darfst du nicht direkt mit demjenigen schlafen."

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juni 2021

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

