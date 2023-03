Tänzerisch sexy: Aaron Taylor-Johnson stellt Body zur Schau!

Er zeigt sich nackt – zumindest fast! Aaron Taylor-Johnson (32) dürfte vielen durch sein Mitwirken in Filmen wie "Kick-Ass" oder auch Bullet Train ein Begriff sein. Der Schauspieler gilt heute als echtes Sexsymbol und dieses Image wollte der durchtrainierte Schauspieler nun wohl befeuern. Dem Hottie wurde jetzt die Ehre zuteil, für die Modemarke Calvin Klein in einem Werbespot zu modeln. Hier stellt Aaron seinen muskulösen Körper zur Schau!

Im Talk mit Esquire meint der 32-Jährige: "Ich fühle mich so geehrt und bin so geschmeichelt, dass ich für einen Spot für Calvin-Klein-Unterwäsche modeln durfte." Der Schauspieler wirft sich in dem Clip in laszive Posen und beweist dabei auch seine tänzerischen Fähigkeiten. Der Werbespot wurde von den Fotografen Mert Alas und Marcus Piggott aufgezeichnet und Aaron schildert: "Ich fühlte mich in deren Händen sehr sicher – sie sind eben auch legendäre Fotografen."

Der "Kick-Ass"-Darsteller tritt in große Fußstapfen, denn vor ihm durften bereits Hollywood-Größen wie Shawn Mendes (24), Justin Bieber (29) oder auch Michael B. Jordan (36) für die Modemarke vor der Kamera stehen. Doch abgesehen davon wurde im Februar auch gemunkelt, dass dem Hottie eine weitere Ehre zuteilwerden könnte: Aaron kommt womöglich als neuer James Bond-Darsteller infrage.

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt und Aaron Taylor-Johnson während der "Bullet Train"-Premiere

