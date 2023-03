Lenny Kravitz würde gerne mit Tochter Zoë einen Film machen!

Was ein Vater-Tochter-Gespann! Zoë Kravitz (34) ist schon lange nicht mehr nur die Tochter des "Fly Away"-Interpreten Lenny Kravitz (58). Vielmehr hat sich die gebürtige Kalifornierin heute einen Namen als Musikerin, Model und Schauspielerin gemacht. Vor allem mit ihren Rollen in Big Little Lies und "The Batman" begeisterte sie die Zuschauer weltweit. Bei der diesjährigen Oscarverleihung verriet der stolze Vater Lenny, dass er von einem Filmprojekt mit Zoë träumt.

"Wir haben darüber gesprochen, es müsste das Richtige sein", verkündete der Sänger auf dem Teppich der Oscars 2023. Wie People berichtet, wäre es Lenny eine Ehre, mit seiner Tochter zusammenzuarbeiten. Er bekräftigte: "Ich bewundere sie, und es würde eine Menge Spaß machen." Allerdings ist Zoë dieses Jahr noch beschäftigt – Sie gibt ihr Regiedebüt mit dem Film "Pussy Island" mit ihrem Freund Channing Tatum (42) in der Hauptrolle.

Die "Divergent"-Beauty wird von den wohl zwei wichtigsten Männern in ihrem Leben sehr geschätzt. Ihr Vater richtete an ihrem letzten Geburtstag liebe Worte an sein Mädchen: "Es gibt keinen Moment, in dem ich nicht darüber staune, wer und was du bist". Auch Channing ist hin und weg von der brünetten Schauspielerin: "Ich bin voller Ehrfurcht. [...] Sie ist einer der bedachtesten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe.

Lenny Kravitz, 2023

Zoe Kravitz und Lenny Kravitz im September 2018

Zoë Kravitz auf der GQ Men Of The Year Party 2022

