Nach Andrew-Drama: Sarah Ferguson in Sexskandal verwickelt?

Sarah Ferguson (63) kommt einfach nicht zur Ruhe! Seit Jahren wird ihr Ex-Mann Prinz Andrew (63) mit einem Sexskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht: Virginia Giuffre wirft dem Bruder von König Charles III. (74) vor, dass er sie im Jahr 2008 sexuell missbraucht haben soll. Nun machten erneut negative Schlagzeilen die Runde: Sarahs Milliardärsfreund Trammell Crow Jr. wurde wegen eines Sexskandals angeklagt!

Wie aus den Gerichtsdokumenten, die The Sun vorliegen, hervorgeht, wurde Trammell und angebliche Partner im November vergangenen Jahres in Kalifornien angeklagt: Zwei Frauen behaupten, dass sie von einem von ihm finanzierten Ring sexuell missbraucht worden, während sie unter Drogen standen. "Crow unterhielt in jedem seiner Häuser sogenannte Dessous-Räume, in denen er eine Vielzahl von Dessous für die weiblichen Gäste aufbewahrte, die sie tragen konnten, sowie sogenannte 'Stripper-Schuhe'", heißt es außerdem.

Trammells Anwalt Ken C. Stone erklärte bereits, dass die Anschuldigungen "absurd und offenkundig falsch" seien. Und was hat Sarah dazu zu sagen? "Die Herzogin hat Mr. Crow nur einmal mit anderen getroffen, um Umweltfragen zu besprechen", erklärte ein Sprecher. Es wird davon ausgegangen, dass sie nichts von den Anschuldigungen wusste und keine Pläne hat, mit Trammell zu arbeiten oder ihn wieder zu treffen.

Action Press / Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Juni 2019

Getty Images Sarah Ferguson in New York 2023

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

