Laura Müllers sexy Babybauch-Pics: Fans finden es nicht gut

Laura Müller (22) präsentiert ihre Baby-Kugel. Vor einigen Wochen hatten die Influencerin und ihr Mann Michael Wendler (50) Lauras Schwangerschaft verkündet. Gleichzeitig hatten sie ihren Fans versprochen, sie mit Fotos des Babybauchs auf dem Laufenden zu halten – die sie bei OnlyFans verkaufen. Am Montag veröffentlichte das Paar eine neue Bildstrecke. Darin posiert Laura in sexy Dessous. Die Promiflash-Leser haben zu Lauras Bildern eine klare Meinung!

Auf den Fotos trägt die 22-Jährige einen lilafarbenen BH mit passendem Slip – was die Promiflash-Leser ganz und gar nicht toll finden: In einer Umfrage gaben insgesamt 2.019 Personen ihre Meinung zu den Fotos ab. 84 Prozent finden: Lauras Babybauch-Fotos in Dessous gehen gar nicht! Das entspricht 1.701 Votes. Nur 318 Leser meinen, es ist nichts dabei, diese Art Fotos zu veröffentlichen.

Zu Lauras Schwangerschaft sollte sogar eine eigene Doku auf RTLZWEI gesendet werden. Nachdem jedoch viele Promis wie Chris Töpperwien (49) oder Die Geissens gedroht hatten, ihre Zusammenarbeit mit dem Sender zu beenden, wurde die Show gecancelt. In einer Pressemitteilung schrieb der TV-Kanal: "RTLZWEI hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz [...] deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen."

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2022

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de