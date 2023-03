NFL-Star Jimmy Garoppolo könnte lebenslang Gratis-Sex haben!

Ein besonderes Zusatzangebot für den Quarterback zum Vereinswechsel! Der US-amerikanische American-Football-Spieler Jimmy Garoppolo (31) unterschrieb vor drei Wochen einen Dreijahresvertrag im Wert über circa 67,4 Millionen Euro bei den Las Vegas Raiders. Davor stürmte der NFL-Profi bei den San Francisco 49ers fünf Jahre über den Platz. Doch nicht nur die Raiders freuen sich über den Neuzugang: Zwei Bordellangestellte bieten Jimmy lebenslangen Gratis-Sex!

Laut TMZ handelt es sich dabei um die prämierten Sexarbeiterinnen Caitlin Bell und Alice Little vom Chicken Ranch Bordell, die dem gut aussehenden Football-Spieler ihren Service auf Lebenszeit anboten. "Er verdient kostenlosen Sex, nur weil er sich unserem Team anschließt", erklärte Caitlin. Alice wolle unbedingt sicherstellen, dass Jimmy sich die ganze Saison über befriedigt fühle. "Der nächste Superbowl ist in Vegas, also werde ich alles geben, um Jimmy zu inspirieren und ihm alles zu geben!"

Das Angebot scheint ganz nach dem Geschmack des Sportlers zu sein – schließlich hatte er schon einmal ein Date mit der Erotikfilm-Darstellerin Kiara Mia. Außerdem sind diese Bordellangestellten nicht die einzigen, die dem Hottie einen Deal anbieten wollen: Auch von Sheri's Ranch ging ein Brief an den Quarterback. Darin wird er und ein paar seiner neuen Teamkollegen zu einem VIP-Erlebnis eingeladen, um die Freuden der exklusiven Themen-Suiten des Resorts auszukosten.

Getty Images Jimmy Garoppolo bei einem Spiel für die San Francisco 49ers, 2022

Getty Images Jimmy Garoppolo, Football-Spieler

Getty Images Jimmy Garoppolo, 2022

