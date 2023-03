Preview: So heftig wird die neue "Temptation Island"-Staffel

Wie viele Herzen werden in der neuen Staffel von Temptation Island brechen? In der vergangenen Woche wurde publik gemacht, dass die fünfte Staffel der Reality-TV-Sendung sogar noch in diesem Monat startet – am Mittwoch wurden alle Teilnehmer inklusive der Verführer bekannt gegeben. Seit Donnerstag ist auch die erste Preview zu sehen. Und hier zeigt sich – die Paare auf der Verführer-Insel müssen sich wieder auf viel Herzschmerz gefasst machen.

Im Zusammenschnitt der diesjährigen Staffel, der am Donnerstag auf RTL+ veröffentlicht wurde, sind bereits viele Tränen zu sehen. Ähnlich wie in der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P scheint sich auch diesmal ein Verführer in eine Kandidatin zu verlieben. Zudem wird es offensichtlich heiß hergehen – es wird gefeiert, es wird eng getanzt und es sieht auch so aus, als würde eventuell der ein oder andere Kuss fallen. "Ich hab das voll im Gefühl, dass dieses Jahr einer da ficken wird", wirft Kandidatin Charline in die Runde.

Auch wenn das gemeinsame Ziel der Paare ist, zu beweisen, dass sie sich treu sind, scheint das nicht in jeder Beziehung der Fall zu sein. Denn der altbekannte Satz von der Moderatorin Lola Weippert (26) "Ihr habt 'Temptation Island' leider nicht bestanden" fällt bereits in der Preview.

