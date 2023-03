John Legends Kids stören beim Sex mit Ehefrau Chrissy!

Zeit zu zweit und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, ist bei John Legend (44) manchmal gar nicht so einfach! Der Sänger ist seit dem Jahr 2013 mit seiner Frau Chrissy Teigen (37) verheiratet. In den vergangenen zehn Jahren haben sie drei gemeinsame Kinder bekommen, wobei ihre jüngste Tochter gerade mal zwei Monate alt ist. Im Netz zeigen sie immer wieder, wie glücklich sie sind. Doch John verrät jetzt, dass es nicht immer einfach ist, bei drei Kindern Zeit für Sex zu finden.

"Unsere Kinder finden immer einen Weg in unser Zimmer", verriet der 44-Jährige amüsiert in dem Video-Podcast "Call Her Daddy" von Sofia Franklyn und Alexandra Cooper (28). Das führt das Ehepaar zu scheinbar drastischen Maßnahmen. "Also müssen wir die Tür abschließen, wenn wir eine gute Zeit haben wollen", plauderte John weiter aus. Abgesehen von dieser kleinen Herausforderung sei das Familienleben jedoch ziemlich entspannt.

Eigentlich hatten Chrissy und John ihr drittes Kind bereits im Jahr 2020 erwartet – sie hatten jedoch einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten. Nur wenige Minuten, nachdem das Model ihren Nachwuchs verloren hatte, teilte das Paar die traurige Nachricht auf ihren Social-Media-Plattformen.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern am Valentinstag 2023

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend im März 2023

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern im März 2023

