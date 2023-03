"Hotter Typ": Will Bill Kaulitz Kontakt mit Max Bornmann?

Bill Kaulitz (33) ist hin und weg von Max Bornmann! In dem neuen Datingformat Make Love, Fake Love suchte Yeliz Koc (29) zwischen Single-Männern und vergebenen Männern die Liebe ihres Lebens. Fast wäre Yeliz' Entscheidung auf den vergebenen Max gefallen – doch im Finale entschied sie sich gegen ihn und so entgingen ihm die 50.000 Euro Gewinn. Doch Max hat es nicht nur der Influencerin angetan. Denn Max passt offenbar auch perfekt ins Beuteschema des Tokio Hotel-Frontmanns Bill.

"Da ist ein Kandidat, der heißt Tim. Megahot der Typ", plauderte der 33-Jährige in seinem Podcast "Kaulitz Hills" mit seinem Bruder Tom Kaulitz (33) aus. Obwohl er Max scheinbar versehentlich Tim nannte, war sofort klar, dass er ihn meinte – denn er schilderte, dass Tim zwar vergeben sei, es aber ziemlich perfekt gespielt habe, keine Freundin zu haben. "Megahotter Typ und mega das Arschloch. Das ist genau meine Nische", stellte Bill lachend fest. Tom ließ es sich nicht nehmen, einen Aufruf an Max zu starten: "Falls du mal in Bills DMs sliden willst, Bill will es nur mal kurz gesagt haben."

Max postete den Ausschnitt des Podcasts in seiner Story und lieferte dem "When We Were Younger"-Sänger direkt eine Antwort: "Bill, Bill, Bill, ich bin zwar der Max und nicht der Tim, mein Schatz, aber du darfst mich gerne immer Tim nennen, gar kein Thema."

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im März 2023

Getty Images Bill Kaulitz bei den About You Awards 2021 in Leipzig

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tokio-Hotel-Frontmann

