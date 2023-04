Angela Merkel ist bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

An dieser Show nimmt die ehemalige Bundeskanzlerin teil! Denn sie wissen nicht, was passiert ist eine deutsche Spielshow, bei der Barbara Schöneberger (49), Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) zu den festen Mitspielern gehören. Sie duellieren sich in Spielen aus Bereichen wie Sport, Wissen, Taktik oder Glück. Die erfolgreiche Fernsehsendung bescherte der Produktion bis zu 3,31 Millionen Zuschauer. Jetzt haben Fans einen Grund zur Freude, denn Angela Merkel (68) wird an der Show teilnehmen!

Die frühere Bundeskanzlerin wird jedoch nicht bei den Spielen gegen Barbara, Günther oder Thomas antreten. Vielmehr wird die 68-Jährige zu den Präsentatoren des Formates gehören. Bereits ab dem 22. April zeigt RTL vier neue Shows der Erfolgssendung, wie Quotenmeter berichtet. Angela Merkel wird in diesen Ausstrahlungen jedoch nicht zu sehen sein. Sie wird beim großen Special am Tag der Deutschen Einheit an der Show teilnehmen.

Am 3. Oktober wird TV-Moderatorin Barbara durch die Sendung führen. Thorsten Schorn übernimmt weiterhin die Rolle des Schiedsrichters und Volker Weicker sitzt wie gewöhnt in der Regie.

RTL / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

RTL / Guido Engels Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bei "Denn sei wissen nicht, was passiert"

RTL+ Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

