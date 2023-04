Hingucker: Nicole Scherzinger zeigt sich im sexy 80er-Look

Sie zeigt eine Komplettveränderung! Die US-amerikanische Sängerin und Tänzerin Nicole Scherzinger (44) wurde als Frontfrau des Musik-Ensembles Pussycat Dolls weltweit bekannt. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Musikerin ist sie auch als Schauspielerin tätig. Im Netz teilt die Beauty regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag und zieht damit öfter mal alle Blicke auf sich. Jetzt zeigte sich Nicole in einem sexy 80er-Look!

In ihrem Instagram-Video zeigt sich die Brünette in einem engen, pinkfarbenen Glitzerkleid, das ihren trainierten Körper betont. Ihre Haare hat die Sängerin zu einem auftoupierten Pferdeschwanz im Stil der 1980er-Jahre gebunden. Passend zu dem Barbie-Outfit trägt sie lange pinkfarbene Ohrringe. Vervollständigt wird ihr Look durch ein auffälliges Make-up. "Was weißt du über diesen 80er-Pony?", betitelte Nicole den Videoclip.

In den Kommentaren äußern sich die Fans der ehemaligen "Pussycat Dolls"-Sängerin begeistert. "Dieser Look ist so süß", schreibt ein User. Ein anderer Follower bekundet offen seine Liebe: "Ich liebe dieses Make-up! Dieses Kleid! Diesen Pony und ich liebe diese Frau!" Wie gefällt euch der ausgefallene Look? Stimmt unten ab!

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Nicole Scherzinger, September 2022

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger; "Pussycat Dolls"-Frontfrau

