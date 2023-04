Für Karriere: Ron Howard überlegte, Porno-Star zu werden

Ron Howard (69) hatte eine kuriose Idee, um sein Filmdebüt zu finanzieren. Der Regisseur hatte seine Karriere als Schauspieler in dem amerikanischen Liebesfilm "Die Reise" gestartet, ist jedoch bekannter durch seine Rolle in der Serie "Happy Day" geworden. Doch eigentlich hatte er von Beginn an vor, Produzent zu werden und bei seinen eigenen Filmen Regie zu führen. Das führte dazu, dass Ron kurz über eine ungewöhnliche Möglichkeit nachdachte, das Geld zu beschaffen.

Seit Jahren hält sich wohl das Gerücht, dass der "Inferno"-Regisseur überlegt hatte, in einem Pornofilm mitzuspielen. "Nun, es stimmt, dass es mir durch den Kopf ging", soll er gegenüber dem Magazin Mail Online verraten haben, ergänzte dann jedoch noch: "Es war ein ernsthafter Gedanke für vielleicht zweieinhalb bis drei Sekunden." Für den Dreh waren ihm umgerechnet etwa 1.384 Euro geboten worden. "Ich bin froh, dass er davon Abstand genommen hat, denn ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich sehen wollte", amüsierte sich Rons Bruder Clint Howard.

Auch seine Tochter Bryce Dallas Howard ist froh, dass er den Job in der Pornobranche nicht angenommen hat. "Ich denke oft im Leben darüber nach, dass mein Vater ein Image in der Öffentlichkeit hat, das nicht peinlich ist. Es ist unglaublich. Und wenn er [den Film] gemacht hätte, wäre ich nicht in diesem Geschäft", erklärte sie.

Getty Images Clint Howard und Ron Howard im Oktober 2021

Getty Images Ron Howard im Januar 2023

Getty Images Bryce Dallas Howard und Ron Howard im Februar 2020

