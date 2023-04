Frau gewürgt? Rapper Marteria wurde in den USA festgenommen

Was ist passiert? Marteria (40) stürmt regelmäßig die größten Bühnen des Landes und feiert mit seiner Musik große Erfolge. Doch er besitzt auch eine ruhige Seite: Zum einen hat er das krasse Party-Leben, zum anderen liebt er die Natur und angelt leidenschaftlich gern. Marten Laciny, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, hat nun aber wohl Ärger am Hals: Er ist in den USA festgenommen worden.

Nach Spiegel-Informationen wurde Marteria am 30. März in North Carolina in den USA kurzzeitig unter Arrest gestellt. Dem Rapper wird Körperverletzung vorgeworfen – er soll eine Frau gewürgt haben. Kurz nach seiner Verhaftung ist der deutsche Künstler aber wohl gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 US-Dollar wieder freigelassen worden.

Die Vorwürfe basieren auf den Angaben des mutmaßlichen Opfers, weitere Beweismittel finden sich bisher nicht gegen den "Lila Wolken"-Interpreten. Laut der Polizeiakte ist der Verhandlungstermin für den 40-Jährigen für den 18. April 2023 angesetzt. Der Rapper selber will sich zu dem Vorfall bisher nicht äußern.

Marteria, Rapper

Marteria, November 2021

Marteria, Musiker

