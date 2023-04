Rapper Marteria verhaftet? Fans können es nicht glauben

Seine Fans sind enttäuscht. Kürzlich machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Marteria (40) wurde in den USA verhaftet, weil er eine Frau gewürgt haben soll. Mittlerweile ist der deutsche Rapper wieder entlassen und es gilt die Unschuldsvermutung. Bislang hat sich Marten Laciny, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, nämlich noch nicht dazu geäußert und auch der Verhandlungstermin ist erst in zwei Wochen angesetzt. Marterias Fans sind zwar total überrascht – einige stehen aber auch hinter ihm.

Unter seinem neuesten Instagram-Beitrag tummeln sich viele Kommentare zu den jüngsten Ereignissen. "Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen? Habe dich immer für einen der Guten gehalten", zeigt sich etwa ein Fan enttäuscht. Andere sind sich aber auch sicher: Marteria ist unschuldig! "Es gilt die Unschuldsvermutung und ich hoffe, in deinem Fall gilt sie zurecht" oder "Nur das Beste für dich, Marten. Egal was passiert ist, hab ich dich trotzdem lieb", schreiben andere Follower.

Bislang basieren die Vorwürfe nur auf den Aussagen des mutmaßlichen Opfers. Andere Beweismittel gibt es bislang nicht. Am 18. April soll in den USA dann der Verhandlungstermin sein stattfinden, wie aus der Polizeiakte, die online öffentlich einsehbar ist, hervorgeht. So lange gilt für den gebürtigen Rostocker die Unschuldsvermutung.

Anzeige

Getty Images Marteria, Rapper

Anzeige

Getty Images Marteria, Rapper

Anzeige

©William Minke / Sony Music Germany Marteria, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de