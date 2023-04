Cora Schumacher kann Vorwürfe gegen Marteria nicht glauben

Cora Schumacher (46) steht Marteria (40) zur Seite! Vor Kurzem machten überraschende News die Runde: Der deutsche Rapper wurde in den USA verhaftet! Der Grund: Angeblich soll Marteria eine Frau gewürgt haben. Mittlerweile wurde er wieder entlassen – es gilt vorerst die Unschuldsvermutung. Jetzt meldete sich seine langjährige Freundin zu Wort: Cora kann nicht glauben, dass Marteria zu so etwas fähig ist!

Das stellte die 46-Jährige jetzt in einem Interview mit RTL klar: "Ich kann die Situation nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen, was ihm da vorgeworfen wird. Ich persönlich habe Marten nie handgreiflich oder gewalttätig erlebt. Im Gegenteil." Für Cora sei der Musiker ein "bodenständiger, ehrlicher, hilfsbereiter Mann". "Marten hat mir in meiner schwersten Zeit zur Seite gestanden [...]. Und das rechne ich ihm bis heute hoch an. Wenn er jetzt Probleme haben sollte, wäre ich auch für ihn da – obwohl wir uns in den letzten Jahren aus den Augen verloren haben", erklärte Cora abschließend.

Die Gewaltvorwürfe basieren bislang nur auf den Aussagen des mutmaßlichen Opfers. Am 18. April soll in den USA dann der Verhandlungstermin stattfinden. Marteria selbst hüllt sich bis dato in Schweigen.

Mecklenburg County Sheriff's Office Mugshot von Materia, März 2023

AEDT / ActionPress Cora Schumacher im Mai 2022

©William Minke / Sony Music Germany Marteria, Rapper

