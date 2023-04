Dreimal Sex pro Nacht: Das soll Shirin Davids Partner können

Shirin David (27) hat klare Anforderungen! Die Rapperin zählt zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen ihres Genres. Karrieretechnisch hat die Hamburgerin einige Rekorde aufgestellt und Millionen Tonträger verkauft. In Sachen Liebe sieht es dagegen ein wenig anders aus und die Blondine hält sich nämlich ziemlich bedeckt, was ihr Privatleben betrifft. Doch jetzt sprudelt es aus ihr heraus: So stellt sich Shirin ihren Traummann vor!

In ihrer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, welche Kriterien der zukünftige Partner der 27-Jährigen erfüllen sollte. Total ehrlich gab Shirin zu: "Elegant, charmant, gute Etikette und keine Komplexe." Anschließend fügte sie ein weiteres heißes Detail hinzu: "Wenn er nicht dreimal pro Nacht ficken kann, dann heißt es tschüss."

Die User waren nicht nur an Shirins Liebesleben interessiert. Ein anderer Follower fragte die "Gib Ihm"-Interpretin, wie sie mit negativen Kommentaren umgehe. "Es gab bei mir ehrlich gesagt nie 'keinen Hate'. Deswegen ist es für mich nichts Unnatürliches oder Neues, wenn ihr versteht, was ich meine. Der gehört halt einfach bei mir dazu", lautete Shirins Antwort.

Instagram / shirindavid Shirin David, Januar 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Instagram / shirindavid Shirin David, September 2022

