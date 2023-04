Jede Nacht dreimal Sex: So soll Shirin Davids Traummann sein

Shirin David (27) hat genaue Vorstellungen von ihrem Mr. Right! Die deutsche Musikerin ist karrieretechnisch so richtig erfolgreich. In Sachen Liebe hat die Rapperin ihr großes Glück jedoch noch nicht gefunden. Was muss ein Mann eigentlich mitbringen, um die "Gib ihm"-Interpretin zu überzeugen? Neben einigen Eigenschaften ist ihr vor allem auch wichtig, dass er im Bett etwas drauf hat. "Wenn er nicht drei Mal pro Nacht [mit mir schlafen] kann, dann Tschüss", betonte Shirin in ihrer Instagram-Story.

