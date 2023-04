Uschi Hopf badet bei "Kampf der Realitystars" splitternackt!

Darauf waren die Kampf der Realitystars-Kandidaten nicht vorbereitet! Seit Mittwochabend flimmert das TV-Format wieder über die Bildschirme. In der Show mit dabei ist in diesem Jahr auch Uschi Hopf (82) – die Berlinerin kennt man vor allem aus dem Format Hot oder Schrott – Die Allestester. Und hot wurde es auch in ihrer neuen Sendung: Denn Uschi zog bei "Kampf der Realitystars blank und badetet komplett nackt!

In der Auftaktfolge lernen sich die Kandidaten erst einmal entspannt kennen. Von Uschi sahen die Bewohner der Sala in Thailand mehr als erwartet – denn am ersten Abend zog sich die Brünette vor laufenden Kameras aus und stieg hüllenlos in den Pool! Ihre Mitstreiter waren davon baff. "Ich habe einen Herzinfarkt gekriegt! Ich habe die Glocken von Rom gesehen, die Mumu frei, alles frei", lachte Matthias Mangiapane (39). Und Uschi? Die ging davon aus, nicht nackt gefilmt zu werden und war anschließend ebenfalls verblüfft: "Ich habe gedacht, wenn das Mikro ab ist, dann... Ich werde rot wie eine Tomate!"

Die TV-Zuschauer amüsierten sich über die nackte Uschi köstlich. Auf Twitter scherzte ein User über die 82-Jährige: "Uschi for President!" Insgesamt kam Uschi beim Publikum total gut an. "Keine Ahnung, wer Uschi ist, aber ich liebe sie jetzt schon", freute sich ein Nutzer.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast der vierten Staffel

RTL II Uschi Hopf bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / uschi_hopf Uschi Hopf, TV-Bekanntheit

