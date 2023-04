Hat Marteria seine Freundin wegen Seitensprung gewürgt?

Es kommen immer neue Details ans Licht. Marteria (40) gehört wohl zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern. Doch Anfang April wurde der Rapper in den USA verhaftet: Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen – er soll angeblich seine Freundin gewürgt haben. Kurz darauf ist Marteria aber gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 US-Dollar wieder freigelassen worden. Nun ist auch der angebliche Grund für die Tat bekannt.

Wie Bild aus der Gerichtsakte des Falls erfahren haben will, gab es einen heftigen Auslöser für den Streit: Die Freundin des Sängers hat ihn wohl bei einem Seitensprung erwischt. Laut ihr hätte er sie in dem Hotelzimmer mehrmals gegen die Wand gestoßen. Dabei wäre eine Lampe zu Bruch gegangen, was die Polizisten vor Ort bestätigen konnten. Aber damit nicht genug: Der Musiker soll außerdem seine Hände um ihren Hals gelegt und zugedrückt haben. Die erste Anhörung in dem Fall findet am Dienstag vor einem US-Gericht statt. Nach wie vor gilt zugunsten von Marteria die Unschuldsvermutung.

Fans und Promis sind schockiert, nachdem die Vorwürfe gegen Marteria ans Licht gelangt waren. Auch Cora Schumacher (46) äußerte sich bereits zu den Anschuldigungen – und stand ihrem Freund bei: "Ich kann die Situation nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen, was ihm da vorgeworfen wird."

Marteria, Rapper

Marteria, Musiker

Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

