Nach Festnahme: Rapper Marteria kommt noch einmal davon!

Marteria (40) ist noch einmal glimpflich davongekommen! Der Rapper machte vor wenigen Tagen Schlagzeilen: Er soll seiner Freundin gegenüber handgreiflich geworden sein. Berichten zufolge habe der "Lila Wolken"-Interpret die Frau in einem Hotelzimmer gegen die Wand gestoßen und sogar gewürgt. Aus diesem Grund wurde er in dem US-Bundesstaat North Carolina festgenommen und wurde gegen eine Kaution in Höhe von rund 4600 Euro freigelassen. Nun wurde auch bekannt, dass gegen Marteria nicht weiter vorgegangen wird!

Wie Bild in Erfahrung gebracht haben will, muss sich der gebürtige Rostocker nicht vor Gericht verantworten. Der Grund: In dem Fall soll es laut Marterias Top-Anwalt einige Ungereimtheiten in den bisherigen Ermittlungen gegeben haben, da sich zum Beispiel einige Zeugenaussagen widersprechen sollen. Weil das Verfahren eingestellt worden sein soll, wird keine Vorstrafe bei dem Rapper in den Vereinigten Staaten gelistet.

Viele Fans hatten geschockt auf die Neuigkeit reagiert. Auch Promis wie Cora Schumacher (46) hatten sich fassungslos zu Wort gemeldet. "Ich kann die Situation nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen, was ihm da vorgeworfen wird", hatte das Model gegenüber RTL ihre Ungläubigkeit zum Ausdruck gebracht.

Mecklenburg County Sheriff's Office Mugshot von Materia, März 2023

Getty Images Marteria bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

©William Minke / Sony Music Germany Marteria

