Nach Sextape-Skandal: Georgia Harrison auf Frauenprotest!

Georgia Harrison setzt sich für mehr Schutz im Netz ein! Die vergangenen Monate waren nicht einfach für die einstige UK-Love Island-Kandidatin: Ihr Ex Stephen Bear (33) hatte sie 2020 unerlaubt beim Sex gefilmt und den Clip veröffentlicht. Deshalb zog sie im vergangenen Jahr vor Gericht – und gewann. Seit einigen Wochen sitzt der 33-Jährige nun hinter Gittern. Nun will Georgia anderen Betroffenen von digitaler Gewalt helfen und protestiert vor dem Parlament in London!

Die 28-Jährige nimmt heute an einer Demonstration der Hilfsorganisation Refuge teil, um auf die Folgen von Online-Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. "Als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, weiß ich, wie schrecklich Online-Missbrauch und Belästigung sind", erzählt sie im Interview mit Dailymail. Es seien aber natürlich auch Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, davon betroffen. Georgia fordert, dass etwas gegen die Online-Belästigung getan wird: "Ich möchte, dass sich Frauen und Mädchen sicher und selbstbewusst im Internet bewegen können.[...] Wir müssen dafür sorgen, dass die sozialen Medien für Frauen nicht unsozial werden."

Über ihre eigenen Erfahrungen mit digitalem Missbrauch berichtete Georgia schon zuvor ganz offen. Die Veröffentlichung des heimlichen Sextapes habe ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. "Ich habe mich auf ganz schreckliche Art und Weise benutzt gefühlt. Das hat mein Selbstwertgefühl zerstört, ich konnte niemandem mehr vertrauen", erzählte sie The Sun.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Januar 2023

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Oktober 2022

