Hatte "Real Housewives"-Teddi etwa mal Sex mit Matt Damon?

Hatte Teddi Mellencamp Arroyave (41) etwa einmal einen One-Night-Stand mit Matt Damon (52)? Die Blondine, die durch Real Housewives of Beverly Hills bekannt geworden ist, hat mittlerweile eine fünfköpfige Familie und genießt die gemeinsame Zeit mit ihnen. Auch der berühmte Hollywoodstar Matt Damon ist seit 2005 verheiratet und hat drei Töchter. Nun behauptete Teddi, dass sie in jungen Jahren einmal mit Matt geschlafen hätte!

Während eines Talks bei SiriusXM wurde das Geheimnis gelüftet. Zuerst sprach Teddi nur von einer berühmten Person, mit der sie einen ONS hatte. "Ich war 20 und hatte einen falschen Ausweis, um in den Club zu kommen", gestand die Fitness-Influencerin. Zudem verriet sie, dass es sich bei ihrem Bettpartner um jemanden mit einem berühmten Freund handle. Daraufhin gab Tamra Judge, ebenfalls bekannt von "Real Housewives", den entscheidenden Hinweis: "Sein Vorname fängt mit M an und sein Nachname mit D". Schon der erste Rateversuch traf ins Schwarze: Matt Damon!

Eigentlich wollte Teddi den "The Bourne Identity"-Star nicht verraten, konnte dann aber trotzdem darüber lachen, da es so lang her sei. Matt müsste damals um die 30 gewesen sein. Mit dem Tipp, dass er einen berühmten Freund hätte, könnte Ben Affleck (50) gemeint sein, da dieser eine enge Freundschaft mit dem "Ocean's Eleven"-Darsteller pflegt.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp Arroyave mit ihrer Tochter Dove im Mai 2020

Getty Images Teddi Mellencamp (rechts) mit ihrem Mann Edwin Arroyave und ihren Kindern Slate und Cruz

Getty Images Matt Damon und seine Frau Luciana Barroso

