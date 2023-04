Schmerzen beim Sex: Meghan Trainor spricht über Vaginismus

Meghan Trainor (29) bricht ihr Schweigen. Die amerikanische Sängerin ist nicht nur für ihre musikalischen Hits, sondern auch für ihre offene Art bekannt – denn die Blondine nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Seit 2018 ist sie glücklich mit Daryl Sabara (30) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern eines Sohnes. Derzeit erwarten die Turteltauben ihr zweites Kind. Alles scheint wie in einem Märchen, doch jetzt plauderte Meghan über ihr Sexleben und offenbarte: Sie hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

Im Podcast "Workin' On It" erklärte die Sängerin, dass sie aufgrund der starken Schmerzen einen Arzt aufgesucht habe. Dieser diagnostizierte bei Meghan Vaginismus: Scheidenkrämpfe, die es unmöglich machen, einen Penis schmerzfrei einzuführen. "Als er eindrang, sagte ich 'Aua, aua, aua'", beschrieb der Star den Geschlechtsverkehr mit Ehemann Daryl. Nach dem Sex habe sie sich untenrum sogar kühlen müssen.

Doch Aufgeben kommt für die Sängerin nicht infrage! Mithilfe von verschiedenen Methoden versuche Meghan, die Krämpfe in den Griff zu bekommen. So habe sie bereits "transzendentale Meditation ausprobiert", um ihren Beckenboden zu entspannen. Optimistisch äußerte die Musikerin: "Ich werde herausfinden, was mir hilft. Ich werde noch ein Star beim Sex."

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo

Anzeige

Instagram / darylsabara Meghan Trainor und Daryl Sabara, Sängerin und Schauspieler

Anzeige

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor, Oktober 2019

Anzeige

Frage Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de