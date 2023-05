"Bauer sucht Frau International"-Basti lüftet Sex-Geheimnis

Basti fällt gleich mit der Tür ins Haus. Der Modefotograf gehört neben Sebastian und Thomas zu den drei Männern, die Heiko bei Bauer sucht Frau International näher kennenlernen möchte. Bei Einzeldates will der Hobby-Kleinviehzüchter herausfinden, wer eine Woche lang auf seinem Hof bleiben und wer die Heimreise antreten soll. Basti machte dabei direkt seine Voraussetzungen für weitere Annäherungen deutlich – und sprach über seine sexuelle Orientierung.

In der ersten Folge der fünften Staffel erzählte der Bayer dem Pflanzenliebhaber, dass er sich eine monogame und geschlossene Beziehung wünscht: "Mir ist es wichtig, das anzusprechen. Ich bin nicht nur homosexuell, sondern auch demisexuell." Doch Heiko schien nicht genau zu wissen, was er damit meint. Der 40-Jährige klärte auf: "Demisexualität heißt, dass ich Sex nur in einer Partnerschaft haben kann und nur, sobald Gefühle und Emotionen im Spiel sind." Auch wenn er offenbar Bammel vor Heikos Reaktion hatte, schien dieser das Ganze sehr gelassen zu nehmen. "Also eigentlich ist es für mich fast normal, weil ich meine, ob man da jetzt ein Wort 'demisexuell' gefunden hat – nee, das ist für mich eine Normalität. [...] Das finde ich einfach sympathisch", stellte der 46-Jährige klar.

Dass Basti keine halben Sachen will, hob er später noch deutlicher hervor. Wenn es zwischen ihm und Heiko funken sollte, würde es für ihn zumindest aus beruflicher Sicht kein Problem sein, Deutschland zu verlassen und zu seinem Auserwählten nach La Palma zu ziehen: "Gerade als Fotograf kann man es weltweit machen und bei der Modefotografie speziell kann ich dahin reisen, wo es ist, aber das mache ich ja jetzt auch schon."

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

RTL+ "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

RTL+ Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2023

RTL+ Heiko, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2023

