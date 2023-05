Paulina Ljubas und Dominik hatten "Temptation Island"-Sex

Sie hatten Sex in der Dusche! Der Realitystar Paulina Ljubas (26) ist in der diesjährigen Staffel Ex on the Beach zu sehen, bei der Stars und Sternchen auf ihre Verflossenen treffen. Bereits in den ersten beiden Folgen sorgte das Liebesleben der Brünetten für mächtig Gesprächsstoff, denn nicht nur ihr Ex-Partner Yasin Mohamed (31) tauchte plötzlich am Strand auf, sondern auch Temptation Island V.I.P.-Verführer Dominik Brcic. Bei einem Vieraugengespräch mit seinem Ex-Flirt Paulina ließ Dominik dann die Bombe platzen.

Bei ihrem Aufeinandertreffen bekamen die einstigen Turteltäubchen die Gelegenheit für ein klärendes Gespräch. Doch bereits nach wenigen Minuten plauderte Dominik aus, dass es bei "Temptation Island V.I.P." nicht nur bei dem Kuss mit der damals vergebenen Paulina geblieben sei: Unter der Dusche habe er außerdem Sex mit ihr gehabt. Für viele unvorstellbar, denn die Zuschauer bekamen nichts von der wilden Dusch-Session zu sehen. Paulina jedoch streitet ihr Fremdgehen nicht ab.

Erst kürzlich machte Paulina im Netz deutlich, dass sie kein Problem damit habe, Single zu sein. "Das Wichtigste sollte einfach sein, dass man sein Glück in sich selbst und seinem Leben hat und nicht in einer anderen Person sucht", erklärte sie ihren Standpunkt. Zudem sei das Single-Sein wichtig für die persönliche Selbstentwicklung.

RTL Dominik Brcic, Paulina Ljubas und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

