Gigi Hadid und Co. feiern bei Met-Afterparty in sexy Outfits

Nach der Met Gala fängt die Party erst an! Das jährliche Event der US-amerikanischen Vogue lockte auch vergangenen Montag wieder zahlreiche Stars in das Metropolitan Museum in Manhattan. Auf dem bunten Teppich konnten sie ihren Stil in extravaganten Outfits unter Beweis stellen. Doch auch mit ihren Afterparty-Looks konnten einige Gäste begeistern. Bei der Party von Stella McCartney (51) und Baz Luhrmann (60) ging es wohl äußerst ausgelassen zu: So sexy feierten die Promis durch die Nacht!

Die Designerin und der Regisseur ließen ihre Nacht mit einigen top gestylten Gästen ausklingen. Karlie Kloss (30) hatte sich in ein transparentes schwarzes Kleid geworfen, das ihre durchtrainierte Körpermitte durchscheinen ließ. Ihre Modelkollegin Gigi Hadid (28) posierte an ihrer Seite in einem schwarzen Ne­g­li­gékleid, das ebenfalls leicht transparent war und durch Spitzeneinsätze am Dekolleté reichlich Haut zeigte. Auch Kate Hudson (44) hatte sich für ein sexy Kleid in Schwarz entschieden. Die Schauspielerin trug eine knöchellange Robe mit Cut-outs und Flechtdetails.

Jennifer Lopez (53) war mit ihren eleganten Abendhandschuhen und einem bodenlangen schwarzen Rock vergleichsweise zurückhaltend, sorgte aber mit einer halbtransparenten Bluse für einen aufregenden Kontrast. Sexy posierte die Sängerin neben Aubrey Plaza (38) für die Paparazzi. Die Schauspielerin strahlte in einem kurzen Glitzerkleid mit silbernen Strasssteinen.

ActionPress Gigi Hadid, Kate Hudson und Stella McCartney

ActionPress Jennifer Lopez, Aubrey Plaza und Stella McCartney

ActionPress Aubrey Plaza, Kate Hudson und Stella McCartney

