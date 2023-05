Während Massage: Jenny Mollen wurde im Spa sexuell belästigt

Jenny Mollen (43) muss ein schreckliches Erlebnis verarbeiten. Die US-Schauspielerin hatte ihre Karriere bereits als Kind begonnen und war in verschiedenen Theatern aufgetreten. Später wagte sie den Schritt ins Fernsehen und durfte bisher schon einige Rollen spielen in Filmen wie "Crazy, Stupid, Love". Seit 2008 ist sie glücklich mit dem American Pie-Star Jason Biggs (44) verheiratet. Doch jetzt musste Jenny eine schreckliche Erfahrung machen.

Die Blondine wurde zu einer kostenlosen Massage in ein Spa eingeladen, für die sie später hätte Werbung machen sollen. "Der Therapeut versuchte nicht meinem Gesäßmuskeln auszuweichen und er schien auch nicht verlegen, meinen Brüsten zu nah zu kommen", schreibt Jenny in einem Statement bei Substack. Während der Behandlung habe er dann angefangen, sie an ihren intimsten Bereichen zu berühren und noch mehr versucht. "Es war ein langsamer und subtiler Übergriff, bei dem ich mich irgendwie mitschuldig fühlte", berichtet Jenny weiter über den Vorfall.

Als der Therapeut sie geküsst und versucht habe, ihr die Unterwäsche auszuziehen, habe sie gesagt, sie könne nicht, weil die verheiratet sei. "Ich lehnte höflich ab, als ob meine feste Beziehung das Einzige gewesen wäre, was zwischen uns gestanden hätte", erinnert sich Jenny zurück. Der Mann habe "sofort aufgehört und sich entschuldigt." Sie schließt mit den Worten: "Warum habe ich nicht 'Nein' gesagt, als er einen Versuch unternahm? […] Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nicht getan. Die meisten Frauen tun das nicht."

Anzeige

Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs

Anzeige

Getty Images Jenny Mollen, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jenny Mollen, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de