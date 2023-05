"Temptation Island"-Adrian masturbiert: Das sagt Charline

Sie glaubt der Verführerin! Charline Grothe und Adrian Loevenich testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island. Schon von Beginn an war es in der Villa der vergebenen Männer heiß hergegangen. Auch während eines Dates mit Verführerin Melissa (26) hatte der Muskelmann ordentlich Gas gegeben. Danach soll er sogar auf der Toilette masturbiert haben, weil die Blondine es ihm so angetan hatte – Adrian leugnete das allerdings. Gegenüber Promiflash äußert sich jetzt auch Charline dazu!

"Ich war total schockiert und habe es scheinbar nicht richtig realisiert. Ich habe in dem Moment einfach nur Ekel verspürt", berichtet sie Promiflash. "Die Verführerinnen sind da, um die Treue unserer Freunde zu testen, daher glaube ich Melissa", führt sie weiter aus. Auch Sirias Anwesenheit, die Melissas Aussagen bestätigen konnte, machen es für Charline glaubwürdig. "Wieso sollte sie sich so was ausdenken? Sie macht ihren Job sehr gut und durchdacht", erklärt die Beauty.

Ihr Freund hingegen stritt gegenüber Promiflash jedoch klar ab, Hand angelegt zu haben. "Ich kann mir vorstellen, dass es dahingehen viele Leute interessiert oder [diese] auch Verdacht schöpfen. Dem ist aber nicht so", verteidigte sich Adrian.

Charline Grothe, "Temptation Island"-Teilnehmerin

Melissa, "Temptation Island"-Verführerin

Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Teilnehmer

