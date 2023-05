Das passierte zwischen "Are You The One?"-Juliette & Barkin!

So ging es zwischen ihnen zu Ende! Bei der Kuppel- und Spielshow Are You The One? lernten sich Juliette und Barkin kennen. Trotz einiger Streitereien und turbulenten Situationen waren sie tatsächlich auch nach den Dreharbeiten ein Paar. Doch dann offenbarte die Beauty: Sie haben sich getrennt. Eigentlich hatte sie vor, nichts mehr dazu zu sagen. Jetzt erklärt Juliette aber die Gründe für die Trennung!

In einem ausführlichen Instagram-Video geht sie auf ein paar Geschehnisse ein. Einige Follower hatten Juliette wohl mehrmals Nachrichten und auch Beweisvideos geschickt, die zeigen, wie Barkin fremdgeflirtet haben soll. Ein paar Mal habe sie es dem Reality-Sternchen noch verzeihen können. "Er hat sich entschuldigt, ist mir in den Arsch gekrochen", beschreibt sie. Aber als er dann angeblich ziemlich intime Nachrichten an eine Frau geschickt hat, war es zu viel für sie.

"Dann hat er mit anderen geschrieben über seine Vorlieben im Bett. [...] Er hat sich mit dummen Sachen rausgeredet. So hatte ich kein Vertrauen mehr, gerade auch mit der Entfernung", führt sie aus. Juliette und Barkin führten nämlich eine Fernbeziehung. Sie habe den endgültigen Schlussstrich gezogen.

Instagram / juicyjuuly Juliette im Juni 2022

Instagram / barkin_cmrt Barkin im Februar 2021

Instagram / juicyjuuly Juliette von "Are You The One?"

