Julian Zietlow sicher: Seine Kids werden stolz auf ihn sein!

Ein schlechtes Gewissen sieht anders aus! Eigentlich schien der Fitness-Influencer Julian Zietlow ein erfülltes Leben zu führen: Verheiratet mit seiner Jugendliebe Alina Schulte im Hoff baute sich der zweifache Vater ein Imperium auf. Doch urplötzlich suchte Julian das Weite und flüchtete in eine Sekte in Thailand. Mit verstörenden Knutschvideos und wilden Sex-Talks meldete sich der Influencer im Netz zurück. Seine Kinder hörten währenddessen nichts von ihrem Vater. Jetzt ist er zurück in Deutschland, jedoch ohne jegliche Einsicht. Julian ist sich sicher: Seine Kinder werden stolz auf ihn sein.

"Meine Kinder werden später mal sagen: 'Papa, das war das Mutigste, was hier jemand gemacht hat. Und du zeigst uns, dass man für die Liebe um die Welt reist'", plauderte der Fitness-Star sichtlich entspannt gegenüber RTL aus. Außerdem stellte Julian klar: "Leute sagen, wir sind dafür verantwortlich, die Kinder glücklich zu machen, dabei können die das selber. Kinder dürfen auch durch Traumata gehen." Julian selbst hatte bereits des Öfteren über die frühe Trennung seiner Eltern und das Trauma, das er dadurch erlitt, gesprochen.

Erst kürzlich sorgte der Influencer erneut für Kopfschütteln, als er ein Video mit seiner neuen Freundin Kate teilte, in dem er tabulos über sein Sexleben sprach. Dabei offenbarte er unter anderem, dass er seine Freundin bereits anal mit seiner Zunge befriedigt habe. "Weil sie so weit außerhalb meiner Liga war, dachte ich, ich müsste etwas Besonderes machen", erklärte er.

Kate Kolosovskaia Julian Zietlow, Fitness-Influencer

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / https://www.instagram.com/julianzietlow/ Julian Zietlow mit seiner neuen Partnerin

