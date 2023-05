"Bodenlos": Justyna reagiert auf Adrian Loevenichs Sextalk

Konnte Adrian Loevenich etwa doch nicht mit seinen "dicken Zungenmuskeln" überzeugen? Gemeinsam mit seiner Freundin Charline Grothe testet er seine Treue bei Temptation Island. In der aktuellen Folge gibt der Hottie vor der Verführerin Justyna mit seinem Können im Bett an. Während des Gesprächs wirkt die Blondine von Adrians vermeintlicher Zungenakrobatik sehr begeistert. Nun verriet Justyna, wie sie wirklich über das intime Gespräch mit dem Muskelprotz dachte!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein Follower wissen, was die Beauty wirklich von dem Sextalk des 24-Jährigen hielt: "Leute, was hat der da mir in der Küche erzählt? [...] Im Großen und Ganzen einfach nur bodenlos", lachte Justyna. Doch bereits vor dem Sextalk war die 26-Jährige von Adrians Verhalten in der Männervilla alles andere als begeistert.

Aber auch zu Louis Streich hat Justyna eine ganz klare Meinung! Während der Berliner in der Show immer wieder behauptet, mit den Verführerinnen intellektuelle Gespräche zu führen, hat die Blondine nur das zu sagen: "Junge, was laberst du? Was für intellektuelle Gespräche?" Auch Louis' Verhalten sei für die Verführerin "bodenlos".

Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Teilnehmer

"Temptation Island"-Kandidat Adrian Loevenich mit Verführerin Justyna

Justyna, "Temptation Island"-Verführerin

