"Dicke Zungenmuskeln": "Temptation Island"-Adrian im Sextalk

Hält sich Adrian Loevenich für einen Sexgott? Eigentlich wollte der Realitystar seiner Freundin Charline Grothe bei Temptation Island seine Treue beweisen, doch bei wilden Partys und heißen Dates lässt der Casanova nichts anbrennen. Der Realitystar ging bereits in die Flirtoffensive und mit der ein oder anderen Verführerin sogar auf Tuchfühlung, womit er bei den Zuschauern für Kopfschütteln sorgte. Jetzt nahm Adrian auch bei einem wilden Sextalk kein Blatt vor den Mund.

"Ich bringe sie meistens mit meiner Zunge zum Kommen", offenbarte der sichtlich angetrunkene Adrian gegenüber der Verführerin Justyna. Auch über das intime Sexleben mit seiner Freund Charline plauderte Adrian ungezügelt: "Ich war der erste Mann, der sie zum Kommen gebracht hat. Sie meinte dann auch: 'Dein Sex ist so geisteskrank'." Zudem schien er sich sicher zu sein: "Wenn sie am Zittern ist wie so eine Meerjungfrau, dann merkst Du halt, dass sie auf jeden Fall kommt."

Erst kürzlich sorgte Adrian für Empörung, als er nach dem Date mit einer der Single-Frauen onaniert haben soll. "Er war so heiß und so geil während der Autofahrt, dass er sich einfach... als wir ankamen, musste er sich auf Toilette einen runterholen, damit er klarkommt und sich konzentrieren kann", plauderte Verführerin Melissa gegenüber einer anderen Kandidatin aus. Zudem verriet sie: "Er meinte, er hält es nicht mehr aus, weil er so geil ist die ganze Zeit."

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Frank J. Fastner Justyna, "Temptation Island"-Verführerin

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Kandidat

