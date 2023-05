"So beschämend": Charline Grothe nach Adrians Sexgeschichten

Charline Grothe schießt zurück! Gemeinsam mit ihrem Freund Adrian Loevenich nimmt die Beauty an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. In der aktuellen Folge spricht der Hottie mit der Verführerin Justyna über sein Sexleben und gibt mit seinem vermeintlichen Können im Bett an – sehr zum Unmut seiner Partnerin! Was Charline zu dem Sex-Talk ihres Freundes zu sagen hat, verriet sie gegenüber Promiflash!

"Das ist das Respektloseste und Demütigendste, was ich je im Fernsehen gesehen habe! Wie kann der eigene Partner so beschämend über seine Freundin sprechen", wetterte die 26-Jährige im Promiflash-Interview und fügte außerdem hinzu: "Wir haben vorab vereinbart, dass wir nicht über unser Sexleben sprechen werden. Da es zu privat und intim ist. Seiner eigenen Freundin so in den Rücken zu fallen..." Auch deutete die Beauty an, dass ihr Freund gar nicht so gut im Bett ist, wie er in der Show behauptete: "Dafür, dass er die Wahrheit sagt und immer geradeaus ist, hat er hier wohl das Märchenbuch aufgeschlagen. Bei diesen Erzählungen war ich definitiv nicht dabei."

Auch Justyna war von Adrians Sex-Talk wenig begeistert. "Leute, was hat der da mir in der Küche erzählt? [...] Im Großen und Ganzen einfach nur bodenlos", lachte die blonde Verführerin während einer Story auf Instagram.

