Charline-Flirt: Loreen Schenke zweifelt an Mikaels Absichten

Geht es bei Mikael noch um die Verführung? Aktuell stellen vier Paare bei Temptation Island ihre Treue unter Beweis. Mit dabei sind auch Charline Grothe und ihr Freund Adrian Loevenich. Während der 24-Jährige in der Männervilla heftig mit den zwölf Single-Ladies flirtet, kommt auch Charline dem Verführer Mikael immer näher. Doch eine scheint von den Flirts gar nicht begeistert zu sein: Loreen sucht mit Mikael das Gespräch!

In der aktuellen Folge knöpft sich die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin den Verführer vor. "Könntest du dir vorstellen, etwas Ernstes mit ihr zu haben oder nicht?", stellt Loreen den Hottie zur Rede, woraufhin dieser antwortet: "Ich bin hierhergekommen, um irgendeine Bitch zu verführen, um ihrem Freund die Augen zu öffnen. [...] Aber ich sage dir ehrlich: Nur Optik und wie sie bisher hier ist – ja!" Loreen scheint mit dieser Antwort zufrieden zu sein.

"Ich bin kein Arschloch, [...] auch wenn ich so aussehe. [...] Deswegen ist für mich der Plan 'Temptation' bei ihr vom Tisch. [...] Sie ist vom Wesen her ein guter Mensch", stellt der 24-Jährige zudem im Interview klar. Dennoch offenbarte Charline im "Blitzlichtgewitter"-Podcast zuvor, dass auch sie Zweifel an Mikaels Absichten hatte: "Ich war mir in dem Moment nicht so sicher, ob das ernst gemeint ist oder ob er einfach nur seinen Job ausführt."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

RTL Mikael und Charline Grothe bei "Temptation Island"

RTL Loreen Schenke und der "Temptation Island"-Verführer Mikael

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

