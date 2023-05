"Temptation Island"-Nora wirft Nico sexuelle Belästigung vor

Nora Lob (34) macht Nico Legat schwere Vorwürfe. Die 33-Jährige ist in der diesjährigen Temptation Island-Staffel als Verführerin zu dabei. Doch so richtig Mühe muss sich die Beauty bei den vergebenen Männern wohl nicht geben. Die Kandidaten nehmen kein Blatt vor den Mund und gehen mit den Ladys ganz schön auf Tuchfühlung. Doch jetzt packte Nora aus, dass einer dabei viel zu weit ging. Nico soll sie sexuell belästigt haben.

Am dritten Abend soll Nico für Nora eine Grenze in der Villa überschritten haben. Wie sie gegenüber Bild Revue passieren ließ, war es ein alkoholreicher Abend, an dem viel gefeiert wurde. "Er wollte sehen, ob ich etwas unter meinem Rock trage und griff mit seinem Finger drunter. [...] Das war schon sexuelle Belästigung", erklärte Nora die Situation. Daraufhin habe sie dem Produktionsteam davon erzählt, doch die Verantwortlichen hätten nicht gehandelt. Die Party wurde angeblich kommentarlos fortgesetzt.

RTL bestreitet währenddessen gegenüber Bild über den Vorfall informiert worden zu sein. "Das Wohl unserer Protagonist:innen hat für uns höchste Priorität", heißt es in einem Statement. Auch Nico weist die Vorwürfe vehement zurück. "Der Vorfall ist eine absolute Lüge! Nora war eine Person, die einem immer sehr nah kam und wollte durchgehend im Mittelpunkt stehen. Und der Hauptgrund, warum sie sich zurückgezogen hat, war nur, weil wir klipp und klar gesagt haben, dass es zu viel von ihrer Seite ist", erklärte der Sohn von Thorsten Legat (54).

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL Adrian Loevenich und Nora Lob bei "Temptation Island"

Anzeige

RTL Nico Legat und die "Temptation Island"-Verführerin Romina

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nico und Sarah, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de