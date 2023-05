Bereut Yasin den Sex mit Ex Paulina bei "Ex on the Beach"?

Würde er es wieder so machen? Yasin Mohamed (31) traf bei Ex on the Beach auf seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (26). Dort machte er eigentlich mehr als deutlich, dass es von seiner Seite aus kein Liebes-Comeback geben wird. Nachdem Carina Nl ihn jedoch abblitzen ließ, suchte er in der Nacht einen Schlafplatz neben Paulina – und hatte Sex mit ihr. Bereut Yasin das Techtelmechtel heute? Promiflash hat nachgefragt.

Im Interview mit Promiflash spricht Yasin ehrlich darüber, ob er das Schäferstündchen mit seiner Verflossenen bereut. "Hm, teilweise bereue ich es. Der Akt an sich – mein Gott, Sex mit der Ex hatten sicherlich schon einige. Aber ja, der Beweggrund war definitiv der falsche und ziemlich uncool und unüberlegt von mir", räumt der Influencer ein. Schließlich hatte er nach dem Sex zugegeben, dass Paulina für ihn in dem Moment nur die zweite Wahl war.

Zu der Aussage, dass Paulina nur seine zweite Wahl war, steht Yasin allerdings auch heute noch. "Tatsächlich bereue ich die Aussage nicht wirklich, weil es einfach Tatsache ist... leider!", macht der Fitness-Fan abschließend deutlich.

