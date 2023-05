Schockmoment: Eric Sindermann wurde auf Mallorca beklaut

Taschenklau statt Party am Ballermann! Der ehemalige Handballspieler und Realitystar Eric Sindermann (34) ist eigentlich ein echter Partylöwe. Bei TV-Formaten wie Ex on the Beach oder Promi Big Brother verdrehte er nicht nur den Frauen den Kopf, sondern sorgte auch ordentlich für Stimmung. Auch am Ballermann lässt der Berliner gerne die Sau raus. Sein letzter Party-Abend verlief jedoch nicht wie geplant: Denn Eric wurde beklaut.

In der Instagram-Story seines Freundes meldete sich der Realitystar bei seinen Fans: "Ich habe gestern mein Handy verloren, ich habe meine wichtigsten Karten verloren und ich habe gestern alles verloren." Die Situation sei für Eric kaum zu ertragen. Sichtlich mitgenommen gab er zu: "Ich bin wirklich fix und fertig, das kotzt mich so an." Außerdem sei sich der Partylöwe sicher, dass jemand ihn betäubt hat. "Ich vermute zu 90 Prozent, dass ich gestern K.-o.-Tropfen in mein Getränk bekommen habe", erklärte er.

Erst kürzlich hatte Eric Schlagzeilen gemacht, weil seine ehemalige Freundin Arielle Rippegather (32) sich öffentlich über das Frauenbild des Designers ärgerte. "Ich kann es nicht länger dulden, wie er Frauen behandelt, ich habe selbst lange dafür gekämpft, eine Frau zu sein und werde das nicht zulassen", stellte seine einstige BFF gegenüber Promiflash klar.

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Eric Sindermann, Realitystar

Eric Sindermann, bekannt als Designer Dr.Sindsen

